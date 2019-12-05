تجديد حبس متهمين بحيازة 2 كيلو حشيش فى الأميرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الخميس، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية ومخدر الحشيش قبل ترويجهما بمنطقة الأميرية.



وكانت مباحث قسم شرطة الأميرية بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطلين بحوزتهما فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي 3200 جنيه.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



تم تحرير المحضر رقم 3882 لسنة 2019 جنح الأميرية، وتولت النيابة التحقيقات.