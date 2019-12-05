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تقارير ومتابعات

"شعبولا" آخرهم.. مواقف إنسانية لـ"عدوية" مع نجوم الفن

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:24 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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تعددت المواقف الانسانية للمطرب الشعبى أحمد عدوية، ومؤخرًا تداول نشطاء فيديو له أثناء زيارته الراحل شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة قبل وفاته، وغنى عدوية لصديقه شعبولا حتي يهون عليه المرض، لكن هذا الموقف لم يكن الأول، بل تكرر مع نجوم آخرين.

حلمي بكر
في الشهور الماضية رد المطرب الشعبى أحمد عدوية، على الموسيقار حلمى بكر، الذي طالبه بالاعتزال، قائلا إنه ملحن عظيم وكبير، وإنه يحبه منذ أن كان يعمل ميكانيكيًا، مشيرًا إلى أنه وحده من يعرف أسرار بدايات حلمي بكر، لأنه كان يسكن بالقرب منه في الزمالك.

وعلّق عدوية، خلال برنامج "العاشرة مساءً"، على قناة "دريم"، على تصريحات سابقة لحلمى بكر، قائلا: "أنا سامحته وهو ملحن عظيم وربنا يكرمه".

عصام كاريكا
في الوقت الذي تجاهل فيه فنانون وفاة والدة عصام كاريكا، حرص أحمد عدوية على تقديم واجب العزاء لوالدته، أثناء تشييع جثمانها من مسجد عمرو بن العاص فى ٢٠١٨.



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