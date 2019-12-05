السعودية والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث المندوب الدائم للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي، السفير سعد بن محمد العريفي، مع رئيسة لجنة الثقافة والتعليم في البرلمان الأوروبي سابين فيرهين، سبل تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والفرص المستقبلية بين المملكة والاتحاد الأوروبي ومختلف مؤسساته.



وعرض المندوب الدائم للمملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، جهود القيادة في تمكين الشباب ودعم التعليم والثقافة من خلال رؤية 2030، ودور المملكة الريادي في بناء الجسور الثقافية والحوار بين الثقافات في جميع أنحاء العالم، والمتمثل في فوزها بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وأكد العريفي أهمية مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومع البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتبادل الآراء والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.