إخلاء سبيل عامل تزوج طالبة عرفيًا وأنجبت منه سفاحًا بكفر شكر

قررت نيابة كفر شكر، اليوم الخميس، إخلاء سبيل عامل في اتهامه بالزواج عرفيًا من طالبة ومعاشرتها معاشرة الأزواج حتى حملت سفاحًا ووضعت طفلًا، وحددت النيابة موعدًا لاحقًا لاستدعائه لجلسة تحقيق في الواقعة، عقب عرض الطالبة على الطب الشرعي.



وكان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من "ع. ع" ممرضة، من قرية برقطا، وبرفقتها ابنتها "ب. س" 13 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، تشكو من تضررها من "س. ع" عامل، لتغريره بابنتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج منذ فترة زمنية نتج عنها حملها سفاحًا حيث وضعت مولود ذكر.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه تزوج من الطالبة عرفيًا وأن ما حدث كان برضاها.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وعرض الطالبة على الطب الشرعي وإحراء تحليل البصمة الوراثية للمولود لتحيد علاقته بالمشكو في حقه وسؤال الطالبة والمشكو في حقه في جلسة تحقيق الأسبوع المقبل.