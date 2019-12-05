فتح 122 فصلا لمحو الأمية بمراكز الشباب في المنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، فتح 122 فصلًا لمحو الأمية داخل مراكز الشباب خلال شهر نوفمبر الماضي، تمهيدا لدخول الدورات الامتحانية بمراكز "بني مزار، مطاي، ملوي ودير مواس وسما لوط"؛ وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.



قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن هذه الفصول ستخدم أهالي 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا للكثافة السكانية، حيث تم فتح 38 فصلا بمركز بني مزار و5 فصول بمركز مطاي، و9 فصول بسمالوط شمال المحافظة، و39 فصلا بمركز ملوي، و31 فصلا بمركز دير مواس جنوب المحافظة.