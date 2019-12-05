رصد 86 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الــ 24 ساعة الماضية 42 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وقعت في محافظات اللاذقية (10) وحلب (12) وإدلب (15) وحماة (5).



وأشار بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، إلى أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 44 انتهاكًا في محافظات اللاذقية (6) وإدلب (34) وحماة (3) وحلب (1).



وأضاف البيان، أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، إحداهما في ريف حلب بتوزيع 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.925، والأخرى في قرية المزيريب بمحافظة درعا بتوزيع 350 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.048 طن.