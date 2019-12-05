عبدالشكور يناقش "وجوه لا تنسى" بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس، في السادسة من مساء الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري، الناقد الفني محمود عبد الشكور، في لقاء مفتوح لمناقشة كتابه "وجوه لا تنسى".



يجمع المؤلف في هذا الكتاب من أفلام الأبيض والأسود والألوان بورتريهات لفنانين، سواء من الأبطال أو أصحاب الأدوار الثانية، كما يعرض قراءة عن حياتهم وظروف عملهم، وربما درجات القرابة التى تربطهم بفنانين آخرين.



وعن الكتاب يقول في مقدمته: لست مؤرخًا سينمائيًا، فهذه مهمة شاقة، لكني ناقد كل ما أستطيعه هو أن أقدم بورتريهات تجمع بين الرؤية الذاتية والتحليل الموضوعي لكل شخصية، لذلك لم أستخدم المعلومات المتاحة للجميع سوي بالقدر الذي يستكمل رسم ملامح البورتريه.



يمكن أن تعتبر كتابي إبحارًا قصيرًا في ذاكرة السينما، فقد بدأت الكتابة معتقدًا أنني أكتشف هذه الوجوه، وانتهيت منه متيقنًا أنني اكتشفت تدريجيًا كثيرًا عن نفسي، عن حبي للسينما، أسرتي وطفولتي، انمحت الخطوط الوهمية بين ما عشته وما شاهدته من أفلام، حاولت أن أقول ذلك من خلال هذا المزج.