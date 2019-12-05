مصرع طفل وإصابة شقيقه في حريق بكفر الشيخ

لقى طفل مصرعه وأُصيب شقيقه، إثر نشوب حريق بمنزلهما في قرية البهنساوي التابعة لمركز سيدي سالم، في كفر الشيخ.



تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من قسم شرطة بندر دسوق، بورود بلاغ من الأهالي باشتعال النيران في منزل بقرية البهنساوى، ووفاة الطفل "ع.ا. إ"، 4 أعوام، وإصابة شقيقه "ا. إ" 6 أعوام، بحروق شديدة، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، كما تم تحويل شقيقه إلى المستشفى الأميري بالإسكندرية، لخطورة حالته.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلين كانا يلهوان داخل منزلهما في مكان وجود الفرن البلدى، وأغلقا عليهما الباب، وأشعلا النيران في الفرن، حتى اشتدت النيران وامتدت إلى محتويات الغرفة والتي كانت عبارة عن "قش أرز، وحطب، وبوص" ما أدى إلى تعرضهما لحروق شديدة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتسليم جثة الطفل إلى ذويه، وطلبت تحريات المباحث.