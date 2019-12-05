تأجيل محاكمة عاطل ذبح جاره في حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة عاطل قتل مواطنًا بسبب خلافات بين أهليتهما في حلوان، لجلسة 3 فبراير المقبل، للمرافعة.



جاء في أمر الإحالة، أن "أحمد مسعد"، عاطل، قتل المجني عليه "إبراهيم سلمى" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه مستخدمًا سلاحا أبيض "مطواة"، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه وما إن تاكد من تواجده حاول استفزازه ثم نحر عنقه وأحدث إصابته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله.



وكشفت شهادة محمد فتحي، رائد شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان، أن تحرياته توصلت إلى وجود خلافات بين أهلية كل من المجني عليه والمتهم، فرضت على إثرها عائلة الأول نفوذها وسطوتها على عائلة المتهم بقصد تخويفهم فتولد لدى الأخير قصد الانتقام من المجني عليه من سطوة عائلته، فتوجه إلى مكان تواجده ونفذ جريمته.