"الإنتاج الحربي" يدشن العينة الأولى لمجفف الذرة

شهد كل من الدكتور حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التشغيل التجريبي للعينة الأولى لمجفف الذرة سعة (50 طن كيزان دورة ) التى تقوم شركة "حلوان لمحركات الديزل" التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتصنيعه لصالح وزارة الزراعة.



يأتي ذلك تأكيدًا على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون والتكامل، بين الوزارات والهيئات والمحافظات والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة، حيث يساعد "مجفف الذرة" الذي سيتم استخدامه قريبًا في تلبية احتياجات صناعة الأعلاف من المنتجات الزراعية لمحصول الذرة.