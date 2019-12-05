العراق تعتقل محافظًا.. ومصدر: القبض على قيادات بتهم الفساد

أصدرت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، أمرًا بالقبض على محاظ نينوى الأسبق بتهم تتعلق بإهدار المال العام.



ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر حكومي عراقي، إن الساعات القليلة القادمة ستشهد تحركات رقابية موسعة للقبض على القيادات الحكومية البارزة، بتهم الفساد.



وأعلنت محكمة استئناف الديوانية العراقية، أنها تبدأ محاكمة قيادات أمنية وعسكرية، وضباط متورطين في قتل المتظاهرين السلميين.



في سياق متصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، ارتفاع معدلات العنف فى بغداد وعدد من المحافظات، خلال الأيام الأربعة الماضية نتيجة التظاهرات.



وأكدت المفوضية في بيان، ضرورة تشريع قانون انتخابات عادل وتشكيل مفوضية انتخابات قادرة على حفظ نزاهة الانتخابات والإسراع بإجراءات إصلاحية حقيقية.



وقالت إنه وفقًا لاستمرار مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق فى رصد وتوثيق الأحداث، التي رافقت التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ولاحظت المفوضية ارتفاعًا فى استخدام العنف المفرط، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.