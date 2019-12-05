وفاة طفلة بتسمم فى قنا.. وأسرتها تحطم مستشفى نجع حمادى

لقيت طفلة مصرعها، صباح اليوم الخميس، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إثر إصابتها بحالة إعياء نتيجة تعرضها لحالة تسمم، وتوفيت فور وصولها لمستشفى نجع حمادي العام، وقام ذووها بتحطيم بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد بوصول الطفلة، "شروق. أ. ح" 11 عامًا، مصابة بحالة إعياء نتيجة تعرضها لحالة تسمم، وتوفيت فور وصولها لمستشفى نجع حمادي العام، وحطم ذووها بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى، كجهاز رسم القلب وجهاز الضغط.



فيما تفرغ الأجهزة الأمنية الكاميرات الخاصة بالمراقبة من أجل التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.