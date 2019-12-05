قطار يصدم شخصًا أثناء عبور شريط السكة الحديد بالشرقية

أصيب شخص من مركز أبوحماد بالشرقية بسحجات وجروح، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقله إلى المستشفى العام فى حالة غير مستقرة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبوحماد، بوصول شخص إلى مستشفى أبوحماد العام، مصابًا بجروح قطعية وسحجات، وتبين اصطدام القطار به أثناء عبوره من أمام مزلقان أبوحماد الجديد.



وأفاد مصدر بإدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية بأن المصاب حالته خطرة وغير مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.