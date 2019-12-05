التنمية المحلية: المقر الدائم لدول شمال إفريقيا سيكون مركز إشعاع إفريقى دولي

قال وزير التنمية المحلية، إن المقر الدائم لدول شمال إفريقيا، التابع لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية، والذي افتتح في مصر رسميًا، سيكون منصة وآلية للتجمع الإفريقي، والحوار بين المدن.



وأضاف، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المقر سيصبح مركز إشعاع إفريقي دولي للإدارات المحلية، ويستغل فيه كل الأنشطة، كما سيتم إصدار إصدارات فيه علي مستوي الثلاث لغات الأجنبية المعترف بها داخل الأمم المتحدة.



وأكد الوزير، أنهم حصلوا على موافقات ليكون مقرا دائما على مستوى دول القارة بالكامل.

