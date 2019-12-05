الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التنمية المحلية: المقر الدائم لدول شمال إفريقيا سيكون مركز إشعاع إفريقى دولي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:21 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة
قال وزير التنمية المحلية، إن المقر الدائم لدول شمال إفريقيا، التابع لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية، والذي افتتح في مصر رسميًا، سيكون منصة وآلية للتجمع الإفريقي، والحوار بين المدن.

وأضاف، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المقر سيصبح مركز إشعاع إفريقي دولي للإدارات المحلية، ويستغل فيه كل الأنشطة، كما سيتم إصدار إصدارات فيه علي مستوي الثلاث لغات الأجنبية المعترف بها داخل الأمم المتحدة.

وأكد الوزير، أنهم حصلوا على موافقات ليكون مقرا دائما على مستوى دول القارة بالكامل.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل الحالة الصحية لـ تركى آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

منذ حوالي 15 ساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصور

image description

صور ملكات جمال المراهقات 2019

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

الأكثر قراءة

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

حقيقة فيديو اعتداء ضابط شرطة على مواطنين في مدينة نصر

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

نصائح مهمة للتغلب على تعب الشتاء

نجاح لقاح جديد للتيفوئيد مع الأطفال

بشرى.. حل جديد للكشف الفوري عن نزيف الدماغ

تطوير تقنية طبية من العسل تحمى من البكتيريا

الرئيس نيوز

"حال سداد المتأخرات" بشرى سارة لأصحاب الأراضي من المجتمعات العمرانية

وزير النقل: لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات.. "ومحدش هيركب من غير تذكرة"

السيسى يوافق على اتفاق قرض لشراء 100 جرار جديد لسكك حديد مصر

سفير مصر بالكويت: السيسى يولى اهتماما كبيرا بالقارة الإفريقية

منوعات

مسبار "ناسا" فائق السرعة يكشف مفاجآت عن الشمس

لوس أنجلوس تواجه التلوث بسيارات كهربائية

التغير المناخي هو المسئول عن انخفاض الغطاء الثلجي في العالم

"مسمار" يكلّف مطعمًا للوجبات السريعة غرامة كبيرة

كشكول

مصر والولايات المتحدة الأمريكية يفتتحان مركز التميز في الطاقة بجامعة عين شمس

رئيس جامعة السويس يشهد ختام مهرجان التميز الرياضي الثالث بالجامعة

جامعة القاهرة تعلن تفاصيل إنشاء مركز الموهوبين والمبدعين والنابغين

ننشر البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

مدير الملتقى الدولى لـ«الشيخية بالجزائر» التصوف رسالة عالمية...وسنحشد الآلآف فى الإنتخابات الرئاسية..."حوار"

كيف يخطط عناصر داعش بعد مقتل أبو بكر البغدادي؟

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

غدا.. افتتاح "أيام الثقافة المصرية فى موسكو"

بهاء عبد المجيد ينتظر "القطيفة الحمراء" بمعرض القاهرة للكتاب

"أسلوب موسيقى الباروك" بقصر المانسترلى.. السبت

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك