غدا.. افتتاح "أيام الثقافة المصرية فى موسكو"

يفتتح إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، غدا الجمعة، فعاليات "أيام الثقافة المصرية في موسكو" التي ينظمها المكتب الثقافي لسفارتنا بموسكو بالاشتراك مع مكتبة الأدب الأجنبي، وتستمر 11 يوما في الفترة من 6-11 ديسمبر.



وتشمل أيام الثقافة المصرية في موسكو، 6 معارض منها معرض للكتاب من مقتنيات مكتبة المكتب الثقافي"٬ معرض مصريات ولوحات ومستنسخات من الآثار المصرية، ويضم 25 قطعة، فضلا عن قاعة للقراءة الحرة لكتب من مقتنيات المكتب الثقافي.



ويشمل البرنامج أيضا مائدة مستديرة، محاضرات عن تاريخ الحضارة المصرية، عن السينما المصرية، الترجمة واللغة الروسية في مصر، بالإضافة إلى ورش عمل وتدريب على اللغات المصرية القديمة، القبطية، واللهجة المصرية.



وستشهد الفعاليات عرض فيلمين مصريين مع الترجمة إلى الروسية، وتختتم بندوة عن العلاقات الإنسانية بين البلدين.