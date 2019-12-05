السفير الصيني: تواصلنا مع المركزي لتفعيل تداول الـ"يوان" بمصر

كشف السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج أن هناك تواصل مع البنك المركزي المصري لتفعيل تداول العملة الصينية اليوان أو البرينمبي وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات.



وأضاف: "تداول العملة الصينية في مصر لن يجذب الاستثمارات فقط ولكن أيضا سوف يشجع مزيد من السياح الصينيين للسفر الى مصر"



وتابع "نعمل على زيادة الجهود لجذب مزيد من السياح إلى مصر ليصلوا إلى أعلى من نصف مليون صيني سنويا وكان منها وضع إشارات صينية في مطار القاهرة لتسهيل الرحلات والإقامة على الصينيين المسافرين إلى القاهرة"