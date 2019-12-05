وزير النقل: لن نرفع أسعار التذاكر وتحصيل الغرامات سيكون بصورة مكثفة

أعلن وزير النقل، عن عدم رفع أسعار تذاكر السكة الحديد، خلال هذه الفترة، موضحًا أنه سيتم التعامل مع الركاب الذين يستقلون الجرارات بدون دفع قيمة التذكرة، وتحصيل المخالفات بصورة مكثفة لضمان دخل القطارات.



وأكد أن السكة الحديد خلال عام 2020 سوف تشهد اختلافًا كبيرًا في مستوى الخدمة المقدمة، وسوف يلاحظه المواطنون بشدة، موضحًا أنه إلي جانب الجرارات الجديدة سوف يصل إلى 1300 عربة.



جاء ذلك على هامش استقبال وزير النقل أول دفعة من الجرارات الأمريكية الجديدة، التى وصلت ميناء الإسكندرية وعددها 10 جرارات، ضمن التعاقد مع شركة "جنرال إلكتريك" لتصنيع وتوريد 100 جرار جديدة.