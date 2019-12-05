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الثقافة

بهاء عبد المجيد ينتظر "القطيفة الحمراء" بمعرض القاهرة للكتاب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تعاقدت منشورات إبييدي مع الروائي بهاء عبد المجيد، لنشر أحدث أعماله "القطيفة الحمراء".

الرواية ملحمية اجتماعية، يمتزج فيها الهم العام بالخاص، من خلال تتبع سيرة أسرة مصرية من منتصف الستينيات وما شهدته من حرب الاستنزاف، مرورا بانتصار أكتوبر، اغتيال السادات، وصولا إلي ثورة يناير.

وقال "عبد المجيد" في تصريح خاص للدستور: "القطيفة الحمراء" رواية تمتزج فيها السيرة الذاتية بالسرد، فيها أعود مرة ثانية إلي حي شبرا، الذي سبق وكان البطل المكاني في روايتي سانت تريزا، والنوم مع الغرباء.

واختتم مؤكدا علي أن الرواية من المنتظر أن تصدر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، 2020 دورة جمال حمدان.

يشار إلي أن الدكتور "بهاء عبد المجيد" هو روائي وأستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة عين شمس وعمل أستاذا زائرا للأدب بجامعة ترينتى كوليج عام 1998 وجامعة أكسفورد.

وصدر له عدة روايات منها "سانت تريزا" 2001، و"النوم مع الغرباء"، و"جبل الزينة" 2005، و"خمارة المعبد" 2011، والقطيفة الحمراء هي خامس أعماله الروائية. بالإضافة إلى المجموعات القصصية "البيانو الأسود" 1996، "ورق الجنة" 2012، و"طقوس الصعود" 2016، وقد ترجمت ونشرت أعماله سانت تريزا والنوم مع الغرباء وخمارة المعبد باللغة الإنجليزية.

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