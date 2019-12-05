بدء نظر قرار منع التصرف فى أموال حسن نافعة

تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة نظر قرار المنع من التصرف في أموال حسن نافعة - داخل غرفة المداولة - لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.



كانت النيابة قد قررت حبس نافعة بعد القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.