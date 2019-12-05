أشهر قليلة.. الموعد النهائى لنقل منشآت الحكومة للعاصمة الإدارية

كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن اتفاقية تشمل توريد وتنفيذ وتشغيل الأنظمة التكنولوجية للعاصمة الجديدة، وتوفير وتقديم الدعم الفنى، إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.



وأضاف عابدين، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صباحك مصرى"، والمذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2"، أن المركز الإدراي للعاصمة سيتيح عرض كل الخادمات والمرافق ومحطات الكهرباء والمياه، والمركز سيعرض أى حدوث عطل او صيانة وأماكن وضع القمامة ورفعها، وإدارة مخلفات، مميكنة وذكية، وتوفير تطبيقات لفرق العمل والمواطنين.



وأشار، إلى أن البنية التحية للعاصمة الإدراية انتهت بنسبة 70%، والعمل جار علي المنشآت الحكومية لأنه من المقرر نقلها شهر يوينو القادم 2020.



