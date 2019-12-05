"أسلوب موسيقى الباروك" بقصر المانسترلى.. السبت

ينظم المركز الدولي للفنون محاضرة "أسلوب موسيقى الباروك: الفوجا"، يوم السبت المقبل فى تمام السابعة مساءً بقصر المانسترلى 1 شارع الملك الصالح بالمنيل.



يلقي المحاضرة المايسترو هشام جبر، مواليد 17 يناير عام 1972، ألف الموسيقى لأكثر من 30 عرضًا مسرحيًا لفرق مصرية وأجنبية، إضافة إلى وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام الروائية والوثائقية.



قدم المسرحية "براكسا"، إخراج نادر صلاح الدين، على غرار الأعمال الموسيقية فى برودواى، بالإضافة إلى مؤلفاته للأوركسترا، منها " إلى عالم جديد"، وهى سيمفونية فى قالب كونشيرتو للعود والجيتار، أسس فى 2006 مجموعة القاهرة لموسيقى الحجرة، قاد الأوركسترا فى عدة دول، يشغل حاليًا منصب مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.





