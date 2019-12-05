مصرع تباع سقط من أعلى ونش في بني سويف

لقي "تباع" مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى ونش، أثناء تواجده بموقع عمله بإحدى شركات البترول، بقرية "ننا" التابعة لمركز إهناسيا في بني سويف.



وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل جثة "محمد عيد محمد إبراهيم" 22 سنة، ومقيم في شبرا بالقاهرة، إثر سقوطه من أعلى ونش، إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام.



وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، لتسليم الجثة لأسرة المتوفي.