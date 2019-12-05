تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله محمود عامين

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الخميس، بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع الفنان أحمد عبدالله محمود على حكم حبسه عامين، في قضية إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة، شكلًا وفي الموضوع بتأييد الحكم.



وكانت محكمة جنح الاستئناف أيدت الحكم الصادر من أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبدالله محمود بالحبس عامين، لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة لعدم حضوره، فأجرى الفنان معارضة استئنافية.



وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود عامين، في الدعوى المقامة ضده من طليقته الفنانة سارة نخلة فى اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.