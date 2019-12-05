القاهرة توجه بسرعة الانتهاء من الجزر الوسطى

تفقد محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتطوير ميدان روكسي، وشدد على الشركة المنفذة لأعمال التطوير، العاملة تحت إشراف مديرية الطرق والكباري، بسرعة الانتهاء من الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء وأعمال التشجير، وكذلك رفع كفاءة الرصف والإنارة، والانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني والالتزام به مع رفع المخلفات أولًا بأول.



وأشار المحافظ خلال جولته إلى أن تطوير ميدان روكسي، يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين العاصمة، حيث شملت أعمال تطوير ميدان روكسي الحفاظ على المباني التراثية وإعادة صيانتها وترميمها، وأيضا تنظيم حركة المشاة في الميدان لتفادي الزحام، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة في تحقيق سيولة مرورية بكل محاور مصر الجديدة.