علاء الأسواني.. حينما يحوّلك التناقض لمادة للسخرية

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الكاتب علاء الأسواني، مسلطين الأضواء على تناقضاته التي لا تنتهي، قائلين: «لا يسعك سوى ضرب رأسك بالحائط كلما قرأت إبداعاته، في منفاه الاختياري على منصات السوشيال ميديا».



وأوضح المهاجمون: «الكاتب المغمور لا يثبت على رأي ساعةً من نهار شتاء القطب الشمالي، فهو بعد يناير 2011 يصف جماعة الإخوان الإرهابية بالفصيل الوطني، ثم ينضم للجبهة الوطنية للتغيير ويطالب بإقصاء الجماعة عن الحكم.. الشيء وعكسه دائما.. يصف المعزول الراحل بضعيف الشخصية الذي يأتمر بأوامر مكتب الإرشاد.. ثم ينعيه ويدافع عن نفسه أمام الجماعة الإرهابية، بأنه غير مسئول عن حبسه!».