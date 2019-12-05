لبنان.. الدعوة إلى عصيان مدنى عقب التوجه لتسمية "الخطيب"

دعا المتظاهرون اللبنانيون إلى الدخول في إضراب وعصيان مدني، الخميس، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز".



هذا وقد استعادت الشوارع والساحات في لبنان، الخميس، زخمها مع عودة المتظاهرين إلى أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية، في احتجاجات تجددت مع تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسًا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية، حسب "سكاي نيوز عربية".



وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الإثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة. وتبعت الإعلان احتجاجات عمت المناطق اللبنانية، دعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.



وقطع متظاهرون الطرقات في ساعات الصباح الباكر قبل أن يعيدوا فتحها لتسيير حياة المواطنين، مؤكدين بقاءهم في الشوارع، واستخدامهم أساليب احتجاج عدة، كما حاصر محتجون مقرات مؤسسات رسمية في أكثر من منطقة لبنانية.