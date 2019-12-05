مصدر أمني: لا صحة لانتحار ضابط شرطة فى بلبيس

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن واقعة انتحار ضابط شرطة بداخل قسم شرطة بلبيس بالشرقية، بطلق نارى.



وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأهاب تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول مثل تلك الأخبار.



وكانت أخبار مغلوطة قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، وتم تداولها دون تحري الدقة وبمعلومات عارية تمامًا من الصحة.