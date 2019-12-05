المشدد 6 سنوات لميكانيكى سرق هاتفى طفلين بالإكراه بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بسرقة الهواتف من الأطفال بالإكراه، ومقاومة السلطات، بالسجن المشدد 6 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهم "أحمد عبدالناصر" ميكانيكي، بالاشتراك مع آخرين، تهمة سرقة "هاتفين محمولين" المملوكين للمجني عليهما الطفلين "عمر محمد"، و"سيف ممدوح" بالإكراه، بأن أشهر في وجههما سلاحًا أبيض، فتمكنا بتلك الطريقة من مقاومتهما وبث الرعب فى نفوسهما، والاستيلاء على المسروقات.



كما أسندت النيابة إلى المتهم تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام، وهو معاون مباحث قسم مدينة نصر، بأن أشهر في وجهه سلاحًا أبيض "كتر"، ليمنعه من أداء عمل من أعماله وهو ضبط المتهم، كما حاز المتهم سلاحًا أبيض "كتر" دون تصريح.