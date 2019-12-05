المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية

وجه محافظ المنوفية بتطهير جميع بالوعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها لصرف مياه الأمطار بها.



وأشار إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار أو السيول، وذلك في إطار استعدادات محافظة المنوفية لمواجهة التغيرات المناخية "الأمطار الغزيرة - السيول" حال حدوثها خلال فصل الشتاء.



وأضاف محافظ المنوفية أن هناك خططا بكل مديرية بالمحافظة لمواجهة الأمطار الغزيرة، حيث يتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض وتوفير أكياس الدم والأمصال والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية، وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.



وتابع: "كما تشكل شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بكل فرع على مستوى المحافظة، وتم تجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، كما أنه يتم تخفيض ضخ المياه في حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار"، مشيرا إلى أن هناك بيانا خاصا بأماكن تجمعات المياه بالمدن يتم التحرك إليها فورا كأول خطوة بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن.



هذا وتنفذ شركة الكهرباء أعمال الصيانات الدورية لكل من شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى تجهيز مولدات كهرباء وأكشاك ومحولات متنقلة لمواجهة الانقطاعات نتيجة الظروف الطارئة، ويتم المرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها.



وقد أشار محافظ المنوفية إلى أنه يتم إدارة التعامل مع مياه الأمطار والسيول بالمحافظة من خلال لجان إدارة الأزمات بالمحافظة ومجالس المدن وغرف العمليات الفرعية وتختص باستقبال إنذارات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول الأمطار خلال 48 ساعة، ورفع درجة الاستعداد والتعامل مع الموقف، وكذلك استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها.