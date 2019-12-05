المتهمون بإدارة مصنع أستروكس بالسلام: "الطلب عليه فى سوق الكيف"

تباشر نيابة السلام، اليوم الخميس، التحقيق مع 4 متهمين بإدارة مصنع لتحضير مخدر الأستروكس، حيث ضبط بحوزتهم 1.5 كيلو لذات المخدر.



وقال المتهمون خلال اعترافاتهم، إن حاجتهم للمال دفعتهم لدخول عالم تجارة المخدرات، وفي سبيل ذلك اتفقوا فيما بينهم على إنشاء وكر لتصنيع مخدر الأستروكس، خاصة أن هذا المخدر أصبح عليه الطلب في سوق "الكيف"، وترويجه أصبح سهلًا.



كانت البداية بورود معلومات إلى الرائد على كساب، معاون أول قسم شرطة السلام، بإدارة 4 أشخاص مصنعًا لتحضير مخدر الأستروكس، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وتمت مداهمة الوكر وبعض المواد المستخدمة في تحضير مخدر الأستروكس، وألقى القبض على 4 أشخاص وعثر بحوزتهم على 1.5 كيلو من مخدر الأستروكس المخدر.



وبسؤال المتهمين عن مصدر المضبوطات، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.