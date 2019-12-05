"مياه سوهاج" تكرم المكلفات بأداء الخدمة العامة

كرَّم اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، 55 مكلفة ممن انتهين من أداء تكليف الخدمة العامة بالشركة، واستمرت خدمتهن لمدة عام، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمقر الشركة.



وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد، أن الشركة استقبلت خلال تلك الفترة 55 مُكلَّفة بالخدمة العامة من خريجات كليات العلوم والآداب والتجارة والهندسة، وتم تكليفهن للعمل بمراكز خدمة العملاء، ومعامل مياه الشرب، والخط الساخن 125، والعلاقات العامة والتوعية، والقطاعات الفنية، في جميع فروع وقطاعات الشركة.



وأكد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، وكذا العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل، وبناء المستقبل حيث إن برنامج الخدمة العامة أحد البرامج الهامة لتأهيل وتدريب الشباب بهدف دمجهم بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذا خلق روح العمل المنظم وحشد طاقات الشباب لخدمة المجتمع وتأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.



وفي ختام الحفل تم تكريم مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج لجهودهم في توجيه مكلفات الخدمة لتأدية خدمتهن بالشركة، وكذلك تسليم شهادات تقدير للمكلفات اللاتي اجتزن الفترة المقررة للخدمة العامة.