تجديد حبس مسجل خطر سرق 6 سيارات في المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في سرقة 6 سيارات بدائرة القسم.



وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها سرقة "فيصل. ع" 37 سنة، مسجل خطر سرقات عامة، السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه أثناء تواجده بمنطقة عزبة النخل وبحوزته "مفك وطفاشة".



بمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بسرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد الاستيلاء على "بطارية، كاسيت، إطار استبن، كوريك" من داخل تلك السيارات وأقر بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات.



وأقر بالتخلي عن باقي السيارات عقب الاستيلاء على بعض محتوياتها وأرشد عن أماكن المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة.



تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام.