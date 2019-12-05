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حوادث

9 مصابين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
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أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 59 بالطريق الصحراوي بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية في البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بين سيارتين بالطريق الصحراوي بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية، فانتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكى وأخري ميكروباص الطريق الصحراوى الكيلو 59 اتجاة الاسكندرية أمام قرية الأسد.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وهم كل من: "منظومة الحسيني غازى" 45 سنة، "خليفة محمد خليفة" 42 سنة، "أحمد رجب عبد الحليم" 45 سنة، "تامر أحمد محمود حنفي" 36 سنة، "عبدالعاطى محمد أبو الفضل" 47 سنة، "زينب صبرى اللبودى" 36 سنة، "إيمان نصر عبدالقادر" 28 سنة، "محمد فتحى حسين" 33 سنة، "مسعودة السعداوي فرج" 50 سنة، وجميعهم مقيمن بقرية الدواجن، مصابين بكسور بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفي العام بالعامرية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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