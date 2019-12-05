السيسي يوافق على قرض لشراء 100 جرار بـ 290 مليون يورو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض، لشراء إلى ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017.



ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 19 نوفمبر 2017.



ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 18 أكتوبر 2019.