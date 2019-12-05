انقطاع الكهرباء عن محطة محولات جنوب طنطا للصيانة.. السبت

صرحت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات جنوب طنطا جهد 6611 ك.ف، وذلك يوم السبت الموافق 7-12-2019 من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.



وأضافت "هاشم" في بيان لها اليوم، أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: "سيجر – ترعة الشيتى – المعهد الأحمدي – العجيزي - سكة المحلة – ش حسن شحاتة – الصاغة – إشارات السكة الحديد – الحكمة – مساكن الأوقاف – مساكن الشباب والدفراوية".



كما سيتم فصل التيار عن قرى "شونى – الكرسة – دفرة – منشية جنزور – صناديد – الشرفا – مصنع تدوير القمامة" وتهيب الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.