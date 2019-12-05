السيطرة على حريق فى شقتين بحلوان والصف

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق بشقة سكنية في حلوان دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في حلوان، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على النيران.



فيما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق بشقة سكنية في مدينة الصف، دون وقوع إصابات، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، والسيطرة على الحريق.