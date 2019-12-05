نيكي يصعد بدعم تفاؤل بشأن التجارة

صعد المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الخميس، وقادت أسهم شركات صناعة الصلب المكاسب بعدما جددت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التفاؤل بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصعد المؤشر نيكي 0.71% ليغلق عند 23300.09 نقطة، ليتجاوز المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين يوما عند 23275 نقطة وهو مستوى فني مهم.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 نقطة إلى 1711.41 نقطة أقل بقليل عن أعلى مستوى في 13 شهرا ونصف الشهر عند 1719.57 نقطة بلغه في نهاية الشهر الماضي.



وصعد المؤشر توبكس 30 الأساسي، المكون من أكبر 30 شركة على المنصة الرئيسية، 0.43%مسجلا أعلى مستوى في 14 شهرا.



وكانت أسهم شركات صناعة الصلب المستفيد الأكبر من موجة الصعود الأحدث للتفاؤل وتلقت دعما من رفع للتصنيف من شركة سمسرة.



وقفز مؤشر قطاع الحديد والصلب في بورصة طوكيو 4.2% ، وهو أكبر ارتفاع في 16 شهرا وكان الأفضل أداء بين 33 مؤشرا قطاعيا فرعيا.



وصعد سهم نيبون ستيل 6.7% وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدينجز 5.2% وزاد سهم كوبي ستيل 4.3%.