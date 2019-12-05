الأمطار تتساقط على هذه المناطق اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل لتترواح ما بين 20 إلى 21 درجة، مع توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القناة الأولى"، عبر التلفزيون المصري، أن معظم خريف هذا العام لم يسجل درجات حرارة أقل من المعدل، متوقعًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.



ونصح "شاهين"، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن الرياح هادئة وينحصر نشاطها على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ومناطق من شرق البحر المتوسط.