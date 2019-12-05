تداول 528 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم الخميس، شهدت تداول 528 شاحنة بضائع و36 سيارة.



وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال ثلاث سفن وهي "أمانة وعزيز اكسبريس والحرية 2"، فيما غادرت السفينة "بوسيدون اكسبريس" بينما شهد ميناء نويبع سفر ووصول السفينتين "ايلة وبريدج".