رئيس حي بالغردقة يتعرّض لأزمة صحية بعد إقالته.. صفع عاملاً

تعرّض ياسر جلال، رئيس حي شمال الغردقة السابق، لأزمة صحية منذ قليل، وذلك عقب علمه بخبر إقالته على خلفية اصطحاب كلبه الخاص لرئاسة الحي، وصفع عامل خدمات معاونة على وجهه.



وأكد مصدر خاص لـ"الدستور"، أنه عقب علم العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة بقرار محافظة البحر الأحمر بإقالته تعرض لأزمة صحية، نقل على إثرها لإحدى مستشفيات مدينة الغردقة.



وكانت محافظة البحر الأحمر أصدرت، صباح اليوم الخميس، قرارًا بإقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، وذلك على خلفية اصطحاب كلبه الخاص لمكتبة برئاسة الحي وصفع عامل خدمات معاونة على وجه.



وكان حرّر عامل خدمات بحي شمال التابع لمجلس مدينة الغردقة، مساء اليوم الاثنين، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، ضد رئيس الحي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملائه بالحي.