وكيل صحة الأقصر يوجه السيدات بالاستفادة من المبادرة الرئاسية

تفقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الخميس، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بصحة المرأة المصرية، تحت شعار "المرأة المصرية هي صحة مصر" من داخل مستشفى الحميات بأرمنت أثناء زيارته الميدانية لها.



وقد قام خلالها بتوعية بعض السيدات بضرورة التوجه لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتقى أيضا بفريق العمل الموجود، وقد جاء ذلك أثناء جولته بإدارات المحافظة لتوعية المجالس المحلية بمزايا مشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية التسجيل بالمنظومة الصحية الجديدة، وحجم الاستفادة منها.



وقد استمع لبعض شكاوى المواطنين أثناء تلك الزيارة وكلف المختصين باتخاذ اللازم من إجراءات؛ للعمل على إنهاء تلك المشكلات بأقصى سرعة ممكنة.