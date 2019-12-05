صحة الجيزة: ضبط 246 كرتونة أدوية غير صالحة في حملات مفاجئة

قال الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إن الوزارة تجري تفتيشًا دائمًا على جميع المستحضرات الطبية والمواد الدوائية التي يعلن عنها دون ترخيص؛ مضيفا "ففي الفترة الأخيرة قُمنا بشن حملات على محافظة الجيزة، وتم ضبط عديد من المنتجات غير المصرح بها".



وأكد منصور، أنه "بالتنسيق مع مباحث التموين ورد إلينا أنه يوجد عقار شهير يباع في الأسواق غير مرخص به للتخسيس؛ حيث تمت مصادرة 246 كارتونة من المنتج، بالإضافة إلى عديد من الأدوية الأخرى غير المسجلة بالوزارة".



وأشار إلى أن الحملة كانت توجد بها عدة أدوية أخرى، وليست قاصرة على منتج التخسيس فقط، منوهًا بأن الحملة شُنت على عدة أماكن، منها محلات عطارة كانت تبيع منتجات غير مصرح بها.