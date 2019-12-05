الدقهلية: تطوير حضانة أبناء العاملين بالديوان

كلف محافظ الدقهلية الدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية، بالإشراف على أعمال تطوير حضانة الأطفال لأبناء العاملين بديوان عام المحافظة.



ووجه محافظ الدقهلية بأن يشمل التطوير تغيير الأرضيات وتركيب أرضيات ممتصة للصدمات وتغيير الأبواب والشبابيك لتوفير التهوية الجيدة وتغيير الاثاثات والفرش وتوفير حجرة للألعاب للأطفال.



وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توفير الأجهزة الكهربائية الخاصة بإعداد وحفظ الطعام وتعديل أنظمة الإضاءة لتناسب الأطفال وبما يضمن سلامة الرؤية.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن تطوير حضانة الأطفال بالديوان العام للمحافظة يأتي في إطار خطة شاملة تم فيها الانتهاء من تطوير إدارات الديوان العام، بما يكفل توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالدولة وتحقيق أعلى معدل من الرضى الوظيفي بما يعود بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.