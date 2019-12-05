إقالة رئيس حي صفع عاملاً في الغردقة.. "بياخد كلبه المكتب"

أصدرت محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، قرارًا بإقالة العميد ياسر جلال، رئيس حي شمال الغردقة، على خلفية اصطحاب كلبه الخاص لمكتبه برئاسة الحي، وصفع عامل على وجهه.



وكشف مصدر لـ"الدستور" أنه تمت إقالة العميد ياسر جلال، رئيس حي شمال، بناء على تقرير من رئيس مدينة الغردقة.



وكان عامل خدمات بحي شمال التابع لمجلس مدينة الغردقة، حرّر مساء الاثنين الماضي، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، ضد رئيس الحي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملائه بالحي.