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حوادث

إحالة 3 متهمين بانتحال صفة ضباط آداب لسرقة فيلا "عربي" للجنايات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإحالة عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة آداب، لسرقة فيلا شخص يحمل جنسية دولة عربية، في التجمع، لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5573 لسنة 2019، أن المتهمين "س. ع" 41 عامًا، مسجل خطر، "غ. م" 31 عامًا، مسجل، و"ر. س"، 32 عامًا، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

وأضافوا أنه نظرًا لسابقة تعرف أحدهم على المُبلغ "سائق لدى صاحب الفيلا" من خلال أحد المواقع وإيهامه بأنه فتاة، اختمرت في ذهنهم فكرة سرقة محتويات الفيلا محل عمله، وفي سبيل ذلك اتفق معه على التقابل بالفيلا، وعقب ذلك توجه باقي المتهمين لمسكنه منتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الآداب.

واعترفوا أنهم فتشوا الفيلا وسرقوا مبالغ مالية عبارة عن 132 ألف دولار، 80 ألف جنيه، من داخل خزينة غرفة النوم، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 22 ألف دولار أمريكي، 62 ألف جنيه مصري من متحصلات واقعة السرقة.

وأقر المتهم الأول بشرائه محل بأحد المولات بمدينة نصر أول بمبلغ 320 ألف جنيه، بينما اشترى المتهم الثاني شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمبلغ 420 ألف جنيه من متحصلات ذات الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

وكنت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من الرائد تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بورود بلاغ من "أشرف. ع" 39 عامًا، سائق، يعمل في فيلا ملك "خالد. ع" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، متواجد خارج البلاد، يفيد باكتشافه كسر شباك غرفة النوم، وسرقة مبلغ مالي من الخزينة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته ومواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه اعترف باختلاقه الواقعة.

واعترف بتعرفه على إحدى الفتيات عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقا على التقابل بالفيلا محل البلاغ وحال انتظارها فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم من رجال مباحث الآداب وفتشوا الفيلا واستولوا على مبالغ مالية من داخلها ولاذوا بالفرار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

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