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تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لشماتة الإخوان في وفاة شعبان عبد الرحيم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
أريج الجيار
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كالعادة لا يظهر الجبناء إلا بعد موت الشجعان، فقد انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الآراء الإخوانية، التي عبرت عن شماتهم في موت المطرب شعبان عبد الرحيم، الذي رحل منذ أيام.

هذا ما اعتادت عليه جماعة الإخوان الإرهابية من إظهار الشماتة في موت الكثير من الفنانين والشخصيات العامة المصرية، فكتب عدد من أعضاء جماعة الإخوان، مجموعة من المنشورات على صفحاتهم عبر موقع الواصل الاجتماعي.

كشفت آيات عرابي الإعلامية بتحالف الإخوان الهاربة بالولايات المتحدة الأمريكية، عن نفسها المريضة بالتعبير عن شماتتها فى وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، حيث كتبت تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت خلالها" "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية "بنحبك يا سيسي".. خليه ينفعك".

ونشر أحد العاملين بهيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية تدوينة قال خلالها: "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل"، وفي تغريدة أخرى كتب: "الساعات القادمة هتلاوقني بسخر من شعبولا"، ليظهر فيها شماتته وشماتت أصدقائه الذين علقوا بشتائم، ضد الفنان الراحل ولم يحترم أحد منهم حرمة الموت.

وفي السياق ذاته كشف الإخواني الهارب عمرو عبد الهادي عن أحد الأوجه القبيحة لجماعته، حيث عبر عن شماتته في وفاة شعبان عبد الرحيم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
كالعادة لا يظهر الجبناء إلا بعد موت الشجعان، فقد انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الآراء الإخوانية، التي عبرت عن شماتهم في موت المطرب شعبان عبد الرحيم، الذي رحل منذ أيام.

هذا ما اعتادت عليه جماعة الإخوان الإرهابية من إظهار الشماتة في موت الكثير من الفنانين والشخصيات العامة المصرية، فكتب عدد من أعضاء جماعة الإخوان، مجموعة من المنشورات على صفحاتهم عبر موقع الواصل الاجتماعي.

كشفت آيات عرابي الإعلامية بتحالف الإخوان الهاربة بالولايات المتحدة الأمريكية، عن نفسها المريضة بالتعبير عن شماتتها فى وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، حيث كتبت تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت خلالها" "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية "بنحبك يا سيسي".. خليه ينفعك".

ونشر أحد العاملين بهيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية تدوينة قال خلالها: "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل"، وفي تغريدة أخرى كتب: "الساعات القادمة هتلاوقني بسخر من شعبولا"، ليظهر فيها شماتته وشماتت أصدقائه الذين علقوا بشتائم، ضد الفنان الراحل ولم يحترم أحد منهم حرمة الموت.

وفي السياق ذاته كشف الإخواني الهارب عمرو عبد الهادي عن أحد الأوجه القبيحة لجماعته، حيث عبر عن شماتته في وفاة شعبان عبد الرحيم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

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