قبرص: تركيا تنتهك حقوقنا السيادية

أثار وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبس، مسألة الانتهاكات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وذلك في مداخلاته خلال انعقاد مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي مؤخرًا في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الجرائم التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.



وقال لاكوتريبس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الخميس: "إن نائب وزير الخارجية اليوناني يراسيموس توماس أثار أيضًا خلال مجلس الطاقة مسألة توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي أعلن عنها المسؤولون الأتراك.



وأوضح، أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وإننا بالطبع عبرنا عن تضامننا مع اليونان تمامًا كما فعلت المفوضية الأوروبية".



وأشار لاكوتريبس، إلى أن "هذا الحدث أتاح لنا الفرصة لإطلاع المجلس عن الانتهاكات التركية المتصاعدة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكيف أن هذا ينتهك الحقوق السيادية لبلادنا".



وأضاف وزير الطاقة القبرصي، أن مفوض الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، أعرب من جانبه أيضًا عن تضامن أوروبا مع قبرص واليونان، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيراقب هذه الجرائم التركية عن كثب".