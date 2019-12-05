800 جنيه دفعته لقتل شقيقه في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولًا داخل شقته بقرية القلج التابعة لمدينة الخانكة، حيث تبين أن وراء الواقعة شقيقه، الذي تشاجر معه بسبب مطالبة المجني عليه له بأموال ورفضه العمل والبحث عن وظيفة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة أحد الأشخاص داخل شقته بعقار سكني بمنطقة شارع الوحدة المحلية بقرية القلج.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن الشقة بالطابق الثالث من العقار مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وتوجد جثة "محمد. ع. م" 54 سنة، بدون عمل، وسابق إتهامه في 23 قضية، مسجى على ظهره بأرضية الصالة يرتدي كامل ملابسه، ووجود متعلقاته الشخصية بجواره، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بجرحين طعنيين غائرين بالرقبة من الجهة اليسرى واليمنى، وسحجات بالوجه.



وكشف التحريات أن المجني عليه مقيم بالشقة المملوكة لشقيقته رفقة شقيقه "إسلام. ع. م" 49 سنة، سائق، وسابق إتهامه في 6 قضايا، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة فجر أمس إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب طلب المجني عليه مبلغ مالي منه قدره 800 جنيه، ورفضه منحه ذلك المبلغ لكونة يرفض العمل، فتطورت لمشاجرة وتعدى على أثرها على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتخلص من سلاح الجريمة بإلقائه بأحد المصارف المجاورة لسكنه.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.