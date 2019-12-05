وزير الشباب وعلي جمعة يصلان إلى الأقصر (صور)

وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وكان في استقبالهما الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وحفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وصلاح رشوان وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة.



وتتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة إجراء جولة بمدينة أرمنت، وتفقد المدينة الشبابية بالطود، ومركز المؤتمرات الدولي، ونادي المدينة المنورة، ونادي الأقصر الرياضي، يرافقه خلالها محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



وفي ذات السياق رفعت مديرية الشباب والرياضة لافتات حملت صورة لوزير الشباب والرياضة، ومحافظ الأقصر، وذلك كنوع بالترحيب بالوزير، كما تم تزيين الجدران برسومات لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.