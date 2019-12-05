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مصر

الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان استخدام التكنولوجيا في محطات التحلية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوفد المرافق، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تم خلال اللقاء استعراض المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"الإسكان" التي تستهدف تلبية المتطلبات اللازمة لمشروعات تنفيذ عدد من محطات تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ورفع كفائتها وتوفير مصادر لتدوير المياه المستخدمة، والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة، وذلك بحسب بيان من وزارة الإنتاج الحربي.

كما تم بحث التعاون المشترك في تنفيذ المدن الجديدة، حيث تم تقديم عرض حول تطبيق منظومة تكنولوجية حديثة للمدن الذكية، وتم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بكفاءة ودقة وفي التوقيتات المحددة.

من جانبه أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي لـ 69 محطة معالجة مياه صرف صحي و68 محطة تحلية مياه للشرب و29 محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمحافظة الوادي الجديد.

ووفقا للبيان، تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بتوسعات محطة معالجة المياه الثلاثية و8 محطات رفع وخطوط الطرد للصرف الصحي بالغردقة، وكذا موقف استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير، والموقف التنفيذي لمحطة الصرف الصحي بنزلة البدرمان بمحافظة المنيا.

وأكد وزير الإسكان أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين، مضيفًا أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه.

وأضاف أن تنفيذ هذه المحطات بواسطة شركات الإنتاج الحربي يساهم في خفض تكلفة إنشائها وتوفير العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد مكونات المحطات المثيلة، مشيدًا بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وبنية تحتية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية.

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